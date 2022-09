Tuttosport: Monza non sarà decisiva per Allegri, la Juventus tirerà le somme a novembre

Anche se oggi la Juventus dovesse perdere col Monza, Massimiliano Allegri resterebbe al suo posto in panchina, scrive Tuttosport. La dirigenza bianconera non pensa assolutamente ad un esonero, è convinta che quando riavrà la squadra al completo, con il rientro degli infortunati, Allegri potrà trovare la quadra e riprendere il cammino in campionato. Le somme si tireranno a novembre.

“La dirigenza juventina è convinta che Allegri, recuperate almeno le vittime dei problemi muscolari (e magari facendo in modo assieme allo staff di ridurne il numero in futuro) e inseriti sempre meglio i nuovi, a cominciare da Paredes arrivato alla vigilia della quinta giornata, dopo la sosta per le Nazionali possa cominciare a marciare a un ritmo superiore agli 1,67 punti a partita attuali”.

“Prima della lunga sosta per il Mondiale ci sono nove partite in campionato e quattro in Champions League e sarà su queste tredici tappe che la dirigenza juventina farà le proprie riflessioni riguardo al futuro di Allegri: riflessioni che non riguarderanno soltanto il cammino fatto, ma anche le prospettive che quelle tredici partite offriranno sul cammino da fare da gennaio in avanti”.