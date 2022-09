Tuttosport: Il Toro prende sempre gol nel finale perché con il dispendioso calcio di Juric il calo è fisiologico

Le statistiche non dicono tutto del calcio ma quando certi numeri si consolidano è impossibile girarsi dall’altra parte. Ne scrive l’edizione odierna di Tuttosport con riferimento al Torino, una squadra che con Juric ha fatto enormi passi in avanti rispetto al passato ma a cui, oramai ciclicamente, capita di svegliarsi dopo lo stesso incubo: un gol subito nel finale dopo una buona partita. Spesso dopo una buona partita in cui si è concretizzato poco. È successo ancora ieri contro l’Inter, col gol allo scadere di Brozovic. Nello scorso campionato il Toro ha subito 41 gol in 38 giornate e 18 sono arrivati nell’ultimo frangente della gara, nell’ultimo quarto d’ora. Tuttosport ne indaga i motivi.

Le cause? Sempre le solite due. In primo luogo un impianto di gioco, quello creato da Juric, che non permette di viaggiare allo stesso ritmo senza un fisiologico calo nel finale: i pregi del modo di stare in campo dei granata sono infinitamente tanti, ma inevitabilmente i punti di debolezza esistono. In seconda istanza, ma questo era un problema per il quale bastava rimediare in estate, emerge l’enorme divario fra chi parte dall’inizio e chi subentra

Va un po’ meglio in casa.