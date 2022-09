Spalletti su Lazio-Napoli: «Dobbiamo essere bravi a trovare i vuoti dove li lasceranno»

Il tecnico in conferenza ha parlato di come i suoi ragazzi dovranno affrontare l’undici di Sarri domani sera «i calciatori si debbono adattare»

Nella conferenza di presentazione del big match di domani contro la Lazio all’Olimpico, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha parlato della partita

«La qualità del calcio di Sarri è riconoscibile, da un punto di vista di sistema è abbastanza rigido come 4-3-3, poi è chiaro che ogni tanto i sistemi si deformano perché non si rimane sempre 4-3-3 e si vanno a prendere gli spazi vuoti che la squadra avversaria lascia per cui i calciatori si debbono adattare a uno scenario differente. La Lazio fa un calcio di pressione costante e continua, e hanno spazio alle loro spalle per esaltare la qualità del Napoli. Però ti montano addosso pestandoti bene, restringono gli spazi. Dobbiamo essere bravi a trovare i vuoti che non sono sulla tre quarti ma dove gli altri li lasciano purtroppo»