Spalletti: «Non è stata la migliore partita del Napoli, l’anno scorso abbiamo giocato partite sottovalutate»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria riportata contro il Liverpool

Era quello che si aspettava?

«Non mi aspetto niente, non puoi prevedere il risultato. Provi a credere che facciano una prestazione importante. Fare tutte quelle cose che loro fanno sempre a 200 orari. Stasera hanno fatto sventagliate di cambi di gioco dove non ti danno la possibilità di riposizionare la squadra»

Era necessario coraggio, ora c’è anche consapevolezza

«Attraverso queste vittorie si prende consapevolezza. Sono queste l’evidenze che si può portare per fargli vedere, stasera hanno fatto il Napoli contro una squadra forte come il Liverpool. Il Napoli lo devi fare sempre. In determinati momenti in cui ci pressavano siamo usciti»