Sarri: «La questione arbitrale non può continuare, Rocchi deve intervenire e farlo presto»

Il tecnico della Lazio si lamenta dell’arbitraggio a Dazn: «Oggi non si può fare a meno di prendere in considerazione gli episodi»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli di Spalletti

Sulla partita

«Abbiamo fatto prendere campo al Napoli e quando il Napoli comincia a palleggiare diventa dura. Siamo andati in attesa e non abbiamo coperto la palla, ma questo non è il nostro modo di giocare. Con il Napoli si può perdere in ogni modo, ma oggi non si può fare a meno di prendere in considerazione gli episodi»

Si riferisce al contatto in area

«Io partirei anche da prima. Se guardate il gol di Kim, spinge a due mani Luis Alberto, l’arbitro deve interrompere la rincorsa e dare il tempo ai nostri difensori di rimettersi. Sul rigore io credo che l’arbitro sia scarso, ma devono essere in due perché anche il Var non è intervenuto. Quindi gli episodi hanno inciso in maniera pesante. Ma al di là degli episodi l’arbitro in una partita onesta ha trovato il modo di ammonirci tuto, ma è una storia vecchia. Mi sembra una storia che non può continuare, Rocchi deve intervenire e farlo presto»

Piccolo confronto con Marelli negli studi di Dazn dove l’ex arbitro prova a spiegare a Sarri che Mario Rui rischia molto nell’azione ma che il far non può intervenire in questi casi da protocollo

Sarri non accetta e ribatte

«Qui c’è un errore dell’arbitro, non è che l’arbitro ha valutato intensità, questo è un errore dell’arbitro su cui la Var deve intervenire»