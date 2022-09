Carlyle può offrire 2 miliardi per il 10% della Lega. I diritti tv oggi garantiscono 927 milioni. Ma gli oppositori promettono battaglia

Torna la questione dei fondi d’investimento-Serie A. Ne scrive Repubblica. In realtà nulla è cambiato. Il presidente Casini ne ha parlato in Assemblea, ha detto che ci sono fondi interessati, soprattutto Carlyle ma non solo. L’obiettivo è

acquisire una partecipazione ai ricavi della Lega Calcio e lavorare per aumentarli. L’ipotesi è l’acquisizione del 10% per una cifra intorno ai 2 miliardi di euro. (…)

Oggi la Serie A incassa dai diritti tv 927 milioni di euro per il triennio 2021-24, cifra ritenuta irraggiungibile al prossimo bando.

Ovviamente i Fondi vorrebbero

nominare un amministratore in Lega, seppur da una rosa di nomi fornita dai club. Per molti presidenti del calcio italiano questo vuol dire perdere potere.

Il fronte dei contrari ai Fondi è sempre lo stesso: Lotito, De Laurentiis, Joe Barone (Fiorentina).

Lotito ha rumorosamente fatto presente il suo no a Casini dopo l’Assemblea.

Scrive Repubblica che

c’è un piano B: la creazione di un canale della Lega, un progetto nel cassetto da anni. Obiettivo: vendere in proprio le partite agli spettatori, per massimizzare i ricavi in futuro. Con un rischio di partenza: rinunciare alla cifra minima garantita subito dalle tv, la garanzia richiesta dagli istituti di credito. Un pericolo per la sostenibilità finanziaria del movimento.