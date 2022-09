Ieri l’incontro con Tim Cook, in visita a Napoli. La Apple ha già un servizio di streaming a cui si è aggiunto il baseball Usa, lo sport non sarebbe una novità

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato il Ceo di Apple, Tim Cook, in visita a Napoli per ricevere la Laurea Honoris Causa in Innovation and International Management conferitagli dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il Corriere dello Sport scrive che l’idea di De Laurentiis è quella di far entrare Cook

nella partita dei diritti tv.

“Il numero uno del Napoli, infatti, starebbe lavorando per spingere la Apple ad entrare nella partita dei diritti tv della serie A, in vista del triennio 2024-27. La Apple ha già un servizio di streaming, con film e serie tv, a cui si è aggiunto pure il baseball Usa, messo a disposizione degli abbonati di tutto il mondo. Insomma, lo sport non sarebbe una novità e il calcio potrebbe diventare davvero un’occasione”.

Il tema dei diritti tv è molto caldo, ricorda il quotidiano sportivo. Mercoledì la Serie A ha approvato le nuove linee guida per i diritti tv, dopo il via libera dell’Agcom potrà procedere con il bando. L’obiettivo della Lega è di fare in fretta nell’assegnazione.

“La speranza, però, è quella di coinvolgere il maggior numero di operatori, non più soltanto Sky e Dazn. Dopo aver fatto “esperienza” con la trasmissione in esclusiva di un match di Champions al mercoledì, è atteso l’ingresso in campo di Amazon. E Apple (magari anche solo per l’estero), se i piani di De Laurentiis avessero successo, sarebbe un’ulteriore variabile, destinata ad alzare il valore dei diritti. Che poi è il vero obiettivo della serie A”.