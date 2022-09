Repubblica: Facebook, Instagram e WhatsApp a pagamento? Zuckerberg ci sta pensando

Creato un gruppo di lavoro per pensare a come fronteggiare il calo di utili e convincere gli inserzionisti di essere ancora competitivi con TikTok

Paghereste per usare Facebook o Instagram o WhatsApp?

Comincia così l’articolo di Repubblica sull’idea cui stanno lavorando Zuckerberg e i suoi per contrastare in calo dell’uno

per cento nei ricavi e il crollo del 36 per cento dell’utile netto avvenuti a luglio.

Secondo quanto ha rivelato il sito di informazione tecnologica The Verge, Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, il “genitore” delle tre piattaforme, sta pensando a nuove forme di ricavi e tra le ipotesi c’è quella di mettere alcune funzioni a pagamento. Meta ha creato un team interno di ricerca per studiare i pro e contro di una scelta rivoluzionaria per il gruppo. A quali tipi di servizi darebbe diritto il pagamento non è chiaro. Facebook sta cercando di convincere gli inserzionisti di essere ancora in grado di competere con TikTok, la rivale più temuta. Ma intanto si cercano soluzioni alternative.