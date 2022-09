Palladino: «Merito dei ragazzi che hanno dato il cuore, non mio»

Il nuovo tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato a Dazn dono la grande vittoria riportata questo pomeriggio contro la Juve di Allegri

Juve in difficoltà

Grande risposta dalla squadra

«I ragazzi sono stati disponibili e fantastici, chiunque è entrato ha dato il cuore. Ero tranquillo prima della gara nonostante l’esordio perché te ne accorgi da come vivi la settimana. Ho fatto davvero poco di mio, i sistemi di gioco sono dei numeri, loro hanno vinto la partita mettendo in campo tutto quello che avevano. Io avevo chiesto coraggio e loro hanno messo un grande cuore. Infatti gli ho dato un giorno libero in più e avevo promesso che avrei pagato la cena a tutta la squadra. Mi ha chiamato Berlusconi che non ci credeva, era molto emozionato, ha fatto i complimenti ai ragazzi. Galliani ha pianto ed era molto emozionato. SO che c’era tanto scetticismo ed è giusto però devo ringraziare sia Berlusconi che Galliani perché mi hanno dato grande responsabilità e oggi mi hanno fatto vincere un sogno»