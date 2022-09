Il pilota McLaren sul Telegraph: “Leclerc guida in sauna, io mi preparo facendo cyclette con le stufe nella stanza”

“Immagina un circuito cittadino come Monaco dove un piccolo errore può metterti al muro. Ora aggiungi velocità. Marina Bay potrebbe non essere il circuito cittadino più veloce del mondo. Ma è accidentato. E caldo – 30 gradi e più e oltre il 90% di umidità, il che significa che un acquazzone tropicale non è mai lontano dal trasformare la pista in una pista di pattinaggio”.

Lando Norris domenica corre a Singapore, un posto così caldo e umido che per esempio Leclerc ha preparato la gara simulando la guida in una sauna. Il pilota della McLaren scrive nella sua rubrica sul Telegraph che significa guidare a 350 km orari in un posto così. E regala una bella immagine:

“Singapore è lassù come la gara più dura del calendario. Non è così difficile per il tuo collo o per il tuo core come, diciamo, Miami. Ma è incredibilmente dispendioso in termini di energia. Così intenso sotto quelle luci. Devi bere così tanto prima della gara che inizi la gara con un peso del 2% più del normale. Poi sudi così tanto durante la gara che non solo perdi quel 2% ma almeno un altro 2% in più. È brutale. Ogni tanto ce lo chiedono: facciamo mai pipì nelle nostre tute da gara? Io non l’ho mai fatto. Amo troppo la mia squadra per farlo a loro! Ma non sarei sorpreso se fosse successo in passato. Io non sono mai arrivato a quel livello di disperazione”.

“La maggior parte delle volte, sei così concentrato sulla gara stessa che in realtà non ti accorgi che devi farla. È solo quando finisci o quando esce una safety car, che a volte ti rendi conto di quanto sei disperato…”

“A Singapore fa così caldo dentro la tuta e il casco che un pilota mi ha detto di aver messo un assorbente da donna dentro il casco per cercare di assorbire il sudore mentre correva, in modo che non gli gocciolasse negli occhi”.

“Mi preparo in modo leggermente diverso per la gara di Marina Bay. Mi alleno su una bici indoor indossando strati extra di vestiti: una felpa con cappuccio, una giacca, un cappello. È orribile ma fa una grande differenza quando vieni qui. Ho anche un paio di stufe elettriche che metto nella stanza con me mentre vado in bicicletta per cercare di cuocere davvero”.