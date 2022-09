Mundo Deportivo: nessuno sembra fermare il Napoli, per i Rangers potrebbe essere una lunga partita

“Nessuno può fermare il Napoli. Per adesso”. Lo scrive Mundo Deportivo presentando la gara di Champions di stasera, tra Napoli e Rangers.

“La squadra di Luciano Spalletti arriva lanciata e in un grande momento di forma, capolista della Serie A in Italia – senza conoscere la sconfitta – e subito dopo aver battuto nientemeno che il Liverpool di Jürgen Klopp 4-1, la squadra che ha combattuto fino all’ultima giornata per il trono di Premier League contro il Manchester City”.

Il quotidiano spagnolo continua:

“Quest’anno il club partenopeo si preannuncia come una delle ‘rivelazioni’ di questa edizione di Champions League e la verità è che è riuscito a sorprendere. Spalletti ha una rosa con giocatori capaci di essere dinamici, creare facilmente pericolo e molto forti nelle aree. In attacco, spicca l’incorporazione del calciatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia insieme a Victor Osimhen, che stavolta sarà fuori per infortunio. E in difesa l’arrivo del sudcoreano Kim Min-jae ha rafforzato la fiducia sia nel bloccare la porta che nel tirare fuori la palla. Per non parlare di Zambo Anguissa, che ha una grande potenza offensiva a centrocampo”.