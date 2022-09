Le Nazionali consegnano a Spalletti giocatori rivitalizzati, è come se il Napoli non si fosse mai fermato

Sulla Gazzetta. Raspadori, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Lozano, l’allenatore avrà giocatori ancora più carichi che lo aiuteranno a tenere la squadra in quota

Quanto è pesata la sosta Nazionale per le squadre di Serie A? Qualcuna ha perso pedine importanti per infortunio (ad esempio l’Inter ha perso Brozovic e il Milan Maignan), ma se guardiamo al rendimento dei giocatori nelle rispettive selezioni, è come se il Napoli non si fosse mai fermato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Gol bellissimi e importanti li ha segnati in azzurro Giacomo Raspadori. Se l’Italia ha lasciato a noi la sensazione di aver trovato finalmente un giovane centravanti di talento e prospettiva, a Spalletti consegna un attaccante ancora più entusiasta, prezioso nell’attesa del ritorno di Osimhen. Se alle belle prove di Raspa aggiungiamo quelle di Di Lorenzo e Mario Rui, deduciamo che in realtà per il Napoli non c’è stata sosta: è passato da una gioia all’altra”. “Già carico per l’ottimo avvio di stagione, primo in campionato e a punteggio pieno in Champions, il Napoli raccoglie giocatori ancora più carichi che lo aiuteranno a tenersi in quota”.