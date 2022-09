Italia Oggi: Sky, senza Serie A ha perso solo 500mila abbonati. Ma il bilancio è a meno 719 milioni

Il bilancio Sky per il 2021 segna un rosso di 719 milioni ma non c’è tracollo degli ascolti, anche senza la Serie A. Lo scrive Italia Oggi.

“Sky Italia ha chiuso l’esercizio 2020 con perdite per 690 milioni di euro, il 2021 si è concluso con un rosso di 719 milioni, e pure il 2022, come spiegano gli amministratori, «porterà alla generazione di perdite»”.

Ma la situazione non è nera come sembra.

“Innanzitutto Sky Italia è riuscita a portare a casa ricavi pari a 2,613 miliardi di euro nel 2021, un calo del 9,5%, tutto sommato contenuto, rispetto al 2020 quando l’emittente era il player principale della Serie A. E il patrimonio netto rimane positivo per 773 milioni, dopo la ricapitalizzazione da 1,34 miliardi effettuati da Comcast nel giugno 2021”.

“Nell’esercizio 2021 i primi sei mesi sono stati penalizzati pure dagli alti costi dei diritti tv della Serie A 2018-2021, che invece dalla seconda metà dell’anno sono stati molto inferiori, visto come è andata l’asta (a favore di DAZN) per il triennio 2021-2024. Nell’estate-autunno 2021, inoltre, si sono persi circa 500 mila abbonati (molti meno del previsto, con una chiusura 2021 a quota 4,4 milioni di abbonati, mentre attualmente sarebbero 4,2 milioni), e ci sono stati per Sky Italia anche nuovi costi di retention, ovvero i forti sconti praticati e la revisione dei listini prezzi per trattenere il parco clienti”.