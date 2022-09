Il nuovo Zielinski: non solo architetto e artista, anche operaio

Il nuovo Zielinski. Ne scrive il Corriere dello Sport a firma Fabio Mandarini.

Non stupiscono i quattro assist e i tre gol.

Non stupisce, non può per uno che in dote ha un talento come il suo e la capacità di utilizzare indifferentemente il destro e il sinistro: piuttosto, a colpire sono l’intensità e la ferocia sportiva dimostrate in campo ogni volta di più. La voglia di incidere, di decidere, di trascinare la squadra: cose mai viste o soltanto raramente.