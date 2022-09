Il CorSport su Zielinski: il 4-3-3 lo ha liberato, non ha più scuse né l’età per rimandare la consacrazione

La rinascita di Zielinski in questo avvio di campionato di Serie A è da attribuire al modulo scelto da Spalletti. Nel 4-3-3 Piotr si sente a casa, scrive il Corriere dello Sport,

Zielinski

“non è mai stato così forte e costante. Non si è ancora spenta la luce. Alle specialità della casa, poi, ha aggiunto altro: tanta corsa, resistenza, personalità, tratti da leader. Un giocatore completo, un centrocampista moderno”.

“Zielinski, libero di testa, non più spalle alla porta, frontale all’area di rigore col ritorno al centrocampo a tre, si sente al sicuro, è padrone del gioco scortato da Lobotka e Anguissa. Ha già segnato tre gol, all’esordio col Verona e poi la doppietta col Liverpool, ha fornito quattro assist, tre solo in campionato, meglio di lui con quattro hanno fatto Pereyra e Milinkovic-Savic. Non solo: in Serie A è secondo per passaggi chiave (17) dietro Biraghi (20), disegna calcio e lo fa con autorità, si sente primo attore, Spalletti si aspetta da lui le giocate decisive. Non ha più scuse e neppure l’età per rimandare la sua consacrazione”.