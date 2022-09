Gazzetta: Spalletti vincerà uno scudetto se la smetterà di perdere energie dietro a questioni minime

Non c’è dubbio che lo meriti, da vent’anni pratica un calcio sempre in evoluzione, mai cristallizzato. Non si capisce perché non l’abbia ancora vinto

“Ritorniamo alla domanda: il 63enne Spalletti può vincere il suo primo scudetto? Non c’è dubbio che lo meriti, da vent’anni pratica un calcio sempre in evoluzione, mai cristallizzato. Non sappiamo perché questo benedetto scudetto non l’abbia ancora vinto. Forse dovrebbe smetterla di perdere tempo ed energie dietro a questioni minime”.