Opzione fino al 2026. Fino a un mese sembrava fuori dal Napoli, per far posto a Keylor Navas. Adesso è cambiato tutto

Meret rinnova col Napoli. Il nuovo contratto tra il Napoli e Meret è cosa ormai fatta. Anche se mancano le firme. Sky scrive che firmerà fino al 2024, per la Gazzetta invece l’accordo è fino al 2025 con un’opzione per l’anno successivo. Scrive Salvatore Malfitano:

Fino a un mese fa, il portiere friulano sembrava sul punto di lasciare il Napoli (almeno in prestito) per fare posto a Keylor Navas. Il portiere ha resistito a un ambiente (interno ed esterno) ostile e ha ritrovato la sua centralità.

Come scritto dal Napolista recentemente

Meret ha vissuto tre anni molto complicati. Dall’arrivo di Gattuso è partita la parabola discendente (soprattutto dal punto di vista emotivo) del portiere ex Spal. Il tecnico calabrese non ha mai creduto in lui e ha sempre preferito Ospina. Quando è arrivato Spalletti il copione è stato lo stesso: Ospina in porta e Meret sempre più insicuro e indeciso quelle poche volte che difendeva la porta azzurra. A rigor di cronaca l’unico che ha creduto in lui è stato Aurelio De Laurentiis tanto da spingere per il suo rinnovo nel maggio 2022 nonostante la papera di Empoli che sembrava mettere fine alla sua avventura partenopea.