Gazzetta: la Juventus di Allegri sembra una macchina che non risponde ai comandi

Si vedono errori sia individuali che collettivi incomprensibili in un organico top. Non si intravede la strada per raddrizzare le cose

Ciò che preoccupa, nella Juventus, è la confusione evidente. Come se Allegri non riuscisse a guidare la macchina che ha tra le mani. Sembra non intravedersi neppure all’orizzonte il modo per raddrizzare la situazione. Lo scrive, sulla Gazzetta dello Sport, Andrea Masala.

“Desolante il verdetto, ancor più inaccettabile la prestazione. Il progetto di Allegri non parte e non fa nemmeno intravedere quali possano essere le strade per raddrizzarlo. Ci sono stati infortuni importanti, ma non bastano come attenuante di fronte a certi rovesci. C’è un diffuso senso di confusione, si vedono errori sia individuali sia di atteggiamento collettivo, incomprensibili in un organico da tutti definito a livello top. Si ha l’impressione che Allegri abbia una macchina che non risponde ai comandi e che da un momento all’altro rischi di lasciarti a piedi. Hai voglia ad aspettare il rientro di Di Maria, poi di Chiesa, poi di Pogba: magari alla lunga la Juve riuscirà a rialzarsi. Ora è troppo brutta e irriconoscibile per essere vera, ma prima della bellezza dovrà recuperare la solidità, da sempre il suo marchio di fabbrica”.