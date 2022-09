Formula 1, Gran Premio di Monza: disastro della direzione di gara, Leclerc secondo dietro Verstappen

Tardivo l’ingresso della safety car dopo lo stop della McLaren di Ricciardo. Hamilton furioso. Incredibile rimonta di Sainz che arriva quarto

Max Verstappen vince il Gran Premio di Monza, caratterizzato da un pasticcio della direzione di gara. A pochi giri dalla fine la McLaren di Daniel Ricciardo si è fermata ma la direzione di gara ha tardato a far entrare la safety car. La macchina di Ricciardo è rimasta ferma per quattro giri prima di essere rimossa. Secondo sul traguardo Charles Leclerc con la Ferrari, terzo George Russell con la Mercedes. Incredibile la rimonta di Carlos Sainz che, partito dalla diciottesima posizione, è riuscito a tagliare il traguardo per quarto. Quinto Lewis Hamilton (furioso) davanti a Sergio Perez. Il Gran Premio è terminato con i fischi del pubblico per la discutibile direzione di gara.

Ecco le dichiarazioni di Leclerc al termine della gara:

«Safety car? Frustrante finire così. Speravamo di potercela giocare. E’ un peccato, mi sarebbe piaciuto vincere davanti a questi splendidi tifosi ma non è stato possibile. Non sapevamo che strategia avrebbe adottato la RedBull. Quando arrivo secondo non sono mai contento, ma va bene così. Eravamo piuttosto forti, non è stato sufficiente. Abbiamo dato tutto».