Federica Pellegrini si è laureata in Scienze Motorie all’Università San Raffaele di Roma con una tesi sul ciclo mestruale. Ne parla oggi in un’intervista a La Stampa.

Non basta dire alle atlete di prendere la pillola, spiega.

«La risposta base che si dà alle atlete è: prendete un anticoncenzionale per calmare le oscillazioni. Così facendo però condizioni anche altri fattori e levi pure i benefici che il ciclo, in fase ovulatoria, può dare».

Bisogna ripartire dai fondamentali, dice.

«Quando io ero adolescente è stata mia madre a dire al mio allenatore che non mi sentivo a mio agio nei giorni del ciclo con l’abbigliamento da piscina. Bisogna parlare, confrontarsi. Inserire il fattore mestruazioni negli schemi degli allenamenti, non semplicemente dire prendi la pillola».

Alla Pellegrini viene chiesto se lei lo ha mai fatto. Risponde:

«Tre volte in carriera, l’ultima nel 2020 per tenere il ciclo sotto controllo e non ritrovarmi nelle date clou dei Giochi di nuovo come a Rio: hanno spostato le Olimpiadi per il Covid. E sai che c’è? Ho capito che funziono meglio quando il mio corpo risponde a ritmi naturali».