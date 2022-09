De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton. Il presidente Bloom: «gioca un calcio eccitante e coraggioso»

Il tecnico ha firmato un quadriennale. Sarà annunciato domani, per rispettare il giorno di lutto per i funerali della regina

Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton, ha firmato un contratto quadriennale. Sarà lui il successore di Graham Potter, passato al Chelsea. Sarà annunciato ufficialmente domani, in segno di rispetto per il funerale della regina Elisabetta, che si è svolto oggi.

Il presidente del Brighton, Tony Bloom, ha dichiarato:

Il direttore tecnico del club, David Weir:

“Roberto ha dimostrato la sua indubbia capacità con il suo lavoro in Italia e Ucraina, e quello che ha realizzato al Sassuolo sicuramente spicca. Nel suo breve periodo con lo Shakhtar ha goduto di ulteriori successi, portando il club al successo in coppa e in cima al campionato ucraino prima che la guerra interrompesse bruscamente il suo tempo lì. Siamo lieti di dargli il benvenuto e non vediamo l’ora di presentarlo alla nostra rosa, oltre a fornire tutto il supporto di cui ha bisogno per introdurre la sua filosofia di allenatore e aiutare i giocatori a continuare il loro brillante inizio di stagione”.

Il vicepresidente Barber:

“Abbiamo esaminato una serie di candidati eccellenti, ma Roberto è stata la nostra scelta numero uno sin dall’inizio e l’unica persona con cui abbiamo parlato. Non è un segreto che il nostro presidente stia costantemente monitorando potenziali allenatori, sia qui nei nostri campionati nazionali, in tutta Europa e in tutto il mondo come parte del nostro lavoro di pianificazione della successione. Riteniamo che Roberto sia la persona ideale dal punto di vista culturale e tecnico per il Brighton e la persona giusta per continuare i progressi del club e lavorare con questo eccezionale gruppo di giocatori”.