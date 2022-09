Damascelli: la Juve non ha anima, non ha gioco, non ha soldi e nemmeno una maglia decente 

Su Il Giornale. Prestazione ridicola contro la Salernitana. Non si capisce cosa ecciti Allegri. Lo stadio ha fischiato giustamente i fantasmi vestiti di lampone

“Che cosa è diventata la Juventus?”, si chiede Tony Damascelli su Il Giornale. E la risposta è impietosa: altro che reazione di carattere e orgoglio, il pareggio con la Salernitana

“maschera limiti evidenti, macroscopici di una squadra che non ha anima, non ha gioco, non ha soldi e nemmeno una maglia decente”.