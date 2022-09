CorSport: per Sarri ogni partita di coppa sembra un calvario, è lui che crea un alibi alla sua Lazio

Quando ha firmato il contratto con Lotito sapeva di dover gestire campionato e coppe. Parla solo di calendario e ritmi impossibili

Ieri, in Europa League, il Midtjlland ha umiliato la Lazio battendola 5-1 davanti a 600 tifosi biancocelesti accorsi in Danimarca per vedere la propria squadra del cuore. Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma commenta l’atteggiamento della Lazio ma soprattutto quello del suo tecnico, Maurizio Sarri.

“si era già intuito dal suo umore della vigilia che qualcosa non andava: quando parla di calendario impossibile, di turnover che sembra solo spirito di sopravvivenza e di un ritmo impossibile da sostenere, probabilmente crea un alibi a tutti i suoi uomini che poi, sia chiaro, hanno giocato una partita vergognosa, dal primo all’ultimo”.

Sarri si lamenta che da quando è arrivato a Roma si sente più regista che allenatore, perché deve studiare gli avversari in televisione, dato il tempo troppo ravvicinato tra le partite per gli impegni in coppa.

“eppure nel momento in cui ha firmato uno dei contratti più onerosi della gestione-Lotito, si è assunto la

responsabilità di gestire la Lazio non solo in campionato ma anche nelle due coppe, dove nel corso della sua gestione per ora non è mai stata competitiva. Si pensava che la ricchezza della rosa, rinnovatissima sul mercato, lo avrebbe potuto aiutare, soprattutto dopo la goleada contro il Feyenoord al debutto, invece il crollo danese ha il sapore di una resa, soprattutto mentale. Ma Sarri, che addirittura ha parlato di un germe all’interno dello spogliatoio, ci crede oppure no? Perché sembra che ogni partita in Europa sia un calvario da affrontare piuttosto che una festa da celebrare”.