CorSport: il Milan vince, ma dà l’impressione che la Champions non sia la sua comfort zone

La squadra di Pioli ha dominato per quasi tutta la partita, ma, come a Salisburgo, ha faticato ad imporsi con il suo gioco

Il Milan è in vetta alla classifica di Serie A con Napoli e Atalanta e guida il suo girone di Champions League a punteggio pieno. Ieri ha vinto sulla Dinamo Zagabria, ma in Europa sembra faticare, scrive il Corriere dello Sport.

“Il Milan è tornato a vincere a San Siro in Champions dopo ben 9 anni. Tuttavia, sul palcoscenico più prestigioso del vecchio continente, la squadra rossonera ha dato nuovamente l’impressione di non trovarsi nella sua comfort zone come in serie A. Non che ci siano dubbi sul risultato di ieri sera. Il Milan ha dominato per quasi tutti i 90’. Ma, come a Salisburgo, ha faticato a imporsi con il suo gioco”.

“È vero che gli uomini di Pioli hanno subito preso il comando delle operazioni, piazzandosi sulla trequarti offensiva e cominciando a tirare spallate. Gli attacchi rossoneri, però, non avevano la consueta intensità e ferocia. Tonali e Bennacer, ad esempio, pur recuperando diversi palloni non erano puliti nella regia, sia come tempi di gioco sia come precisione. Emblematica, in questo senso, pure l’indolenza di Leao, capace di ciabattare addirittura in fallo laterale un preciso lancio di Brahim Diaz, che l’aveva liberato sulla sinistra, davanti a Livakovic”.