Domani contro il Torino potrebbe giocare Zerbin a destra, nel Napoli. Lozano è rientrato a Napoli soltanto ieri sera e oggi sarà valutato il suo fastidio muscolare. Matteo Politano ha fatto due allenamenti con la squadra, dopo il risentimento accusato durante la partita col Milan, che lo ha costretto a dare forfait in Nazionale. Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive delle scelte che potrà fare Spalletti per il lato destro dell’attacco del Napoli.

Le condizioni di Lozano e Politano non sono ottimali e ciò significa che in vista del Toro c’è ancora un grande punto interrogativo a fare ombra sulla casella destra del tridente.

Su Lozano, il quotidiano sportivo scrive che oggi il messicano sarà visitato approfonditamente. Dà anche notizie su Politano, che sta meglio.

La prima diagnosi, o meglio le prime info parlano di un fastidio muscolare alla coscia destra: il giocatore sarà visitato con cura oggi, al rientro.

Migliora invece Politano: due allenamenti con la squadra e oggi il test decisivo per la sua convocazione.

La caviglia, per il momento, ha retto piuttosto bene: non resta che forzare certi movimenti e poi valutare le reazioni (e il dolore). Zerbin, nel frattempo, è in ottima salute. Pimpante e pronto.