Corriere: Allegri dice di non sentirsi in pericolo, ma pare che Agnelli sia furioso

Il Corriere della Sera scrive che Agnelli è furioso per lo scarso rendimento della Juventus di Allegri. Il tecnico è ai minimi storici, per gradimento. In un articolo a firma di Alessandro Bocci presente sull’edizione online, il quotidiano scrive:

“Dopo la sconfitta, che per lunghi tratti del secondo tempo è sembrata un’umiliazione, non c’è stato un vertice tra la dirigenza e Max. Allegri dice di non sentirsi in pericolo, ma in questi casi l’allenatore è l’ultimo a saperlo. Il super contratto lo incolla alla panchina della Juve, ma il suo gradimento è ai minimi storici. I tifosi della curva, alla fine della partita, lo hanno insultato e sui social ne chiedono l’esonero a gran voce. Anche la perplessità di Di Maria per il cambio di Milik, colta da un labiale dell’argentino, non è un segno di compattezza all’interno dello spogliatoio. E Agnelli, che nell’anno del centenario si augurava una svolta, pare sia furioso. Allegri ha una strada sola per salvare la baracca e uscire dall’incubo: vincere. A cominciare da Monza e poi dopo la sosta. «Il calcio ti dà sempre la possibilità di riscattarsi», dice alla fine ma chissà se ci crede. Forse tornare alla Juve non è stata una grande idea”.