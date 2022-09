CorMez: se Lozano non dovesse farcela per il Torino Spalletti potrebbe spostare Kvara sulla destra

Con Politano assente, il tecnico potrebbe impiegare Zerbin o adattare Elmas oppure impiegare Kvara in un ruolo che ha già svolto in Russia e Georgia

Hirving Lozano sarà l’ultimo dei giocatori del Napoli impegnati in Nazionale a tornare a Castel Volturno. Con Politano ancora indisponibile, Spalletti dovrà valutare le condizioni del messicano per decidere se schierarlo o meno titolare contro il Torino, sabato. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il tecnico potrebbe anche scegliere una soluzione diversa, ovvero Kvaratskhelia sulla destra.

“L’ultimo a rientrare sarà Lozano che domani alle 4 del mattino (ora italiana) disputerà l’amichevole contro la Colombia e probabilmente tornerà in campo a Castel Volturno soltanto venerdì per la rifinitura. Considerando l’assenza di Politano, toccherà a Spalletti monitorare le sue condizioni e decidere se puntare comunque su Lozano o esplorare altre soluzioni come potrebbe essere Zerbin o l’adattamento di Elmas. Lo spostamento di Kvaratskhelia anche può essere un’opzione, nella sua carriera tra campionato russo e georgiano ha giocato 14 gare partendo da destra. È capitato anche in altre occasioni nella scorsa stagione che Lozano abbia giocato appena tornato dalla Nazionale, è abituato a smaltire in fretta il jet lag”.