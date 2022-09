Christillin: «la donna arbitro in Serie A? La vera svolta ci sarà quando non ci stupiremo più»

La prima donna arbitro in Serie A: domenica Maria Sole Ferrieri Caputi dirigerà Sassuolo-Salernitana. In Italia viene presentata come una rivoluzione, nel 2022.

Intervistata dalla Gazzetta, Eveline Christillin dice:

«Siamo talmente poco abituati a vedere donne con il fischietto in Italia che non sappiamo neppure come chiamarla: arbitra o arbitro? Forse arbitra sarebbe più corretto, come ministra e sindaca. È sicuramente un passo avanti, ma la vera svolta sarà quando non ci stupiremo più di vedere una donna che fa un “mestiere” considerato da uomo. Per fare l’arbitro di calcio, che si tratti di uomini o di donne, non è richiesto avere un talento particolare, bisogna soltanto conoscere bene il regolamento ed essere bravi e intelligenti nell’interpretare il proprio ruolo. Il sesso conta zero».