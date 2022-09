Barone: «Vlahovic fa parte del passato, è dell’opposizione, non è nemmeno nei titolari…»

A Dazn: «Quella contro la Juventus non sarà ma una partita come le altre, dobbiamo fare risultato perché giochiamo in casa»

Ai microfoni di Dazn, prima di Fiorentina-Juventus, il direttore generale viola, Joe Barone

«La squadra crea tanto gioco, abbiamo un’identità precisa, occasioni che creiamo e statistiche alte sul nostro sistema di gioco, poi c’è la tecnica individuale quando arrivi di fronte alla porta. Ma non siamo preoccupati, siamo in linea, oggi dobbiamo fare una grande partita, questa non sarà mai una partita come le altre, è molto importante».

Su Vlahovic

«Ormai non ci pensiamo mai, fa parte del passato, è un giocatore dell’opposizione, non è nei titolari, noi andiamo per fare la nostra partita e la nostra tattica, dobbiamo fare risultato perché giochiamo in casa». «Jovic? Qualsiasi attaccante ha bisogno di continuità, fiducia, conoscere il sistema di gioco, ma ci vuole un po’ di tempo, siamo all’inizio, oggi per Luka sarà una partita importante per tornare ad essere quello che abbiamo portato a Firenze per fare la differenza».

Sul centrocampo e i nuovi acquisti:

«Oggi si sente la mancanza di Bonaventura che ha perso il papà, ma la squadra corre tanto e il centrocampo gestisce, la squadra pressa e crea occasioni, è un centrocampo veloce e attento nella gestione palla, abbiamo perso Castrovilli che speriamo rientri a gennaio, che dà tante altre opzioni a centrocampo».