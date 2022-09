Bagnaia: «Di giochi di squadra non ne voglio. Voglio vincere da me, non perché mi lasciano superare»

Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Francesco Bagnaia, il primo pilota Ducati di MotoGp a vincere 4 gare di fila.

In tanti parlano di gioco di squadra Ducati nei suoi confronti. A Misano, però, più che in tutta la stagione se l’è dovuta sudare fino all’ultimo centimetro.

«Domenica è stato difficile, perché all’inizio le condizioni del grip non erano le migliori. Ma abbiamo fatto un grandissimo lavoro di strategia, giro dopo giro riuscivo a migliorarmi un po’, e non è stato facile senza commettere errori, considerando che ho avuto dei piloti attaccati tutti i 27 giri. Domenica dimostra bene quanto forte siamo andati, fare il giro veloce all’ultimo passaggio è stato incredibile. E comunque, ripeto, di giochi di squadra non c’è bisogno, né io ne voglio. Se riuscirò a vincere, voglio farlo da me, non perché qualcuno mi ha lasciato superare. Magari all’ultima gara dell’anno, se avrò bisogno di un aiuto sarà bene accetto, ma in questo momento è giusto che ognuno faccia la propria gara».