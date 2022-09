Alisson: «Il Napoli ha cambiato modo di giocare, hanno calciatori talentuosi e pieni di energia»

Al sito del Liverpool. «Stanno facendo bene, hanno un grande allenatore con cui ho lavorato alla Roma. La parata su Milik? Fu una serata che sarà sempre nella mia memoria»

Il portiere brasiliano del Liverpool Alisson Becker ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dei Reds. Di seguito le sue parole in vista dell’esordio in Champions.

Speriamo di iniziare nel migliore dei modi, giocando contro una grande squadra che abbiamo già affrontato nelle ultime stagioni. Siamo davvero eccitati.

Il Napoli.

Stanno facendo bene, hanno un grande allenatore, ho lavorato con Spalletti alla Roma. Hanno cambiato molto il modo di giocare rispetto alla prima volta che li ho affrontati con il Liverpool nel 2018. Hanno cambiato calciatori, hanno cambiato allenatore, hanno molti giovani pieni di energia, calciatori davvero talentuosi. Sarà una partita davvero difficile per noi. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, il 100 per cento, per ottenere i tre punti. È il nostro obiettivo.

Se non avesse parato quel tiro di Milik il Napoli non avrebbe vinto la Champions nel 2018.

Fu stupefacente. Quello fu pure il giorno in cui io e mia moglie scoprimmo insieme che avremmo avuto un bambino, era incinta. Quel giorno lo rivelammo ai nostri amici nel nostro box dopo la partita. Fu una serata speciale anche per questo, oltre che per quel salvataggio. Fu una parata che sarà per sempre nella memoria di tutti, anche nella mia. Fa parte del mio lavoro, ma quando vivi momenti del genere, è fantastico mantenerli freschi nella tua memoria.

Arthur.

Arthur è un mio caro amico, ho giocato insieme a lui in nazionale, abbiamo vinto la Copa America nel 2019. È un giocatore davvero talentuoso, ha qualità eccezionali, un modo di giocare brasiliano. Gli piace avere la palla tra i piedi, ha buona qualità sui passaggi, può rompere le linee con i lanci lunghi. Quindi penso che porti ancora più qualità alla nostra squadra. Gli piacerà giocare nel modo in cui gioca il Liverpool. Ovviamente ha bisogno di un po’ di tempo per adattarsi alla Premier League, al ritmo del gioco. Ma sono sicuro che con la squadra che lo aiuterà si adatterà in fretta.