Una pinta di birra sette sterline: la rivolta dei tifosi del West Ham contro il caro prezzi allo stadio

Il club è dalla loro parte e minaccia di portare in tribunale il London Stadium se non riduce subito i prezzi. Nello stadio del Tottenham costano due pound in meno

La rivolta della birra. Il West Ham minacciando di portare in tribunali i proprietari del London Stadium se non abbasseranno i prezzi delle birre per la prossima partita casalinga degli Hammers. La notizia è un’esclusiva del Daily Mail. Il club è furioso: per l’incontro con il Manchester City la pinta di birra più economica costava sette sterline e 30 centesimi, 2,11 sterline in più rispetto ai prezzi del Tottenham. Il Mail scrive che il club è pronto a finire in tribunale.

Ovviamente il club si è mosso dopo la rabbia dei tifosi sui social. Il club, per salvaguardare i loro tifosi da eccessivi aumenti, tuttavia, hanno un accordo che stabilisce che i prezzi dovrebbero essere una media di quelli di Arsenal, Tottenham e Chelsea. Seguendo questo criterio la pinta più economica dovrebbe costare 5.75 sterline, 1.55 in meno rispetto al prezzo scelto.

I ristoratori Delaware North si giustificano dicendo che non possono abbassare i prezzi senza l’autorizzazione dello stadio.

Il West Ham – prosegue il Mail – si aspetta che la riduzione dei prezzi avvenga per la partita del 18 agosto in Conference contro il Viborg.

The ‘disgusting’ price of £6.10 for non-alcoholic beer was demanded from West Ham fans. Hammers fans went impressed! https://t.co/8URQowbC9A — Steve D Sailopal (@GoodKarmaSteve) August 8, 2022