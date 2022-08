Tuttosport: le squadre della Liga hanno fatto piangere mezza Serie A. Ha vinto solo il Napoli col Girona

Barcellona-Juventus 2-2;

Real Madrid-Juventus 2-0;

Juventus-Atletico Madrid 0-4;

Napoli-Espanyol 0-0;

Napoli-Girona 3-1;

Napoli-Maiorca 1-1;

Valladolid-Lazio 0-0 (4-1 d.c.r.);

Inter- Villarreal 2-4;

Betis-Fiorentina 3-1;

Valencia-Atalanta 2-1.

Di dieci amichevoli estive tra squadre italiane e squadre della Liga, le italiane ne hanno vinta solo una, grazie al Napoli che ha battuto il neopromosso Girona, il cui unico obiettivo in Liga è però quello della salvezza, non certo lo scudetto. Così scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che propone i numeri di un confronto impietoso. Amichevoli sì, ma che brutta figura per il calcio italiano. Anche perché non ci sono differenze di condizione dal punto di vista atletico: gli spagnoli, così come gli italiani, iniziano settimana prossima.