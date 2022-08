The Athletic: Ronaldo chiese a Rangnick di far fuori Maguire, voleva giocare a due punte con Cavani

Svelato l’incontro segreto in cui lui Varane e Pogba chiesero la testa del capitano. «Maguire fa parte del problema»

Secondo quanto scrive The Athletic, Cristiano Ronaldo ha provato a far fuori Maguire: avrebbe voluto giocare a due punte con Edinson Cavani.

Quando i risultati della squadra sono calati, lo scorso anno, a febbraio, Ronaldo è andato a lamentarsi da Rangnick con altri giocatori, tra cui Raphael Varane e Paul Pogba. Ronaldo avrebbe detto chiaramente:

«Maguire fa parte del problema».

Un incontro segreto svelato da The Athletic e di cui adesso scrivono tutti i siti dello United. Alcuni giocatori del gruppo si sono successivamente scusati con il tecnico che ha lasciato il club in estate. Si dice che Rangnick abbia detto ai giocatori, incluso Ronaldo, che era “inappropriato” parlare di Maguire in sua assenza, scrive il quotidiano, che aggiunge che, durante quell’incontro, il portoghese illustrò anche al tecnico come voleva che giocasse la squadra: lui e Cavani in attacco. Ma le sue richieste sono rimaste inascoltate.

Ironia della sorte, proprio ora che Ronaldo è finito in panchina, anche Maguire ha seguito la sua sorte. E lo United è tornato a vincere.