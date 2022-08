The Athletic: Il Barcellona vuole avviare un procedimento penale contro De Jong

Il rinnovo firmato il 20 ottobre 2020 (con l’ex presidente) è ritenuto illecito dal club, che non vuole riconoscergli in toto i 18 milioni che l’olandese accettò di differire in pandemia

Per cercare di alleggerire il monte ingaggi e poter rispettare i parametri imposti dalla Liga, così da schierare i nuovi acquisti, il Barcellona ha intenzione di disfarsi di Frenkie De Jong (che sta rifiutando, ad oggi, tutte le proposte), con cui c’è uno scontro a tutto spiano che riguarda il differimento degli stipendi nelle scorse stagioni (che l’olandese pretende) e dunque la legalità dei termini dello stesso contratto (concluso dall’ex Presidente dei blaugrana) che lega il calciatore al Barça.

Ne scrive The Athletic, che afferma che il club catalano avrebbe minacciato a De Jong di avviare un procedimento penale in merito al rinnovo contrattuale firmato il 20 ottobre 2020, ritenuto illecito. Così fosse, il Barça potrebbe riuscire a rescindere l’attuale contratto tornando alle condizioni del 2019. Il succo è che il Barcellona vorrebbe far accettare al giocatore una somma notevolmente ridotta rispetto ai 18 milioni di euro che avrebbe dovuto percepire, che l’olandese accettò di differire durante la pandemia.

Sulla situazione sta tenendo gli occhi aperti anche la FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori.