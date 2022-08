Sacchi su Ancelotti: «È un vincente per il suo carattere e le sue immense conoscenze calcistiche»

Ricordo ancora quando, nell’autunno del 1987, al Milan, gli dissi che doveva prendere delle lezioni private, perché il suo rendimento non era ottimale. Mi rispose: «D’accordo, quando cominciamo?». Era già un giocatore affermato, nel giro della Nazionale, avrebbe potuto rifiutarsi e invece veniva ad allenarsi assieme ai ragazzi della Primavera per capire i movimenti e per studiare gli schemi nuovi. Questo è Ancelotti. Quando ho avuto bisogno di lui in un ruolo che certamente non gli apparteneva, quello ala sinistra, dato che si era infortunato Evani, Carlo mi ha risposto: «Benissimo». E il primo gol al Real Madrid, nella semifinale di Coppa dei Campioni, lo ha segnato proprio lui. L’ho sempre considerato un esempio da mostrare agli altri: aveva avuto mille vicissitudini, operazioni delicate, recuperi, terapie, d’inverno si scaldava le ginocchia con il phon, e però mai una volta che si sia tirato indietro. Ricordo che in una partita contro il Como, che stavamo vincendo 4-0, per segnare il quinto gol si è addirittura rotto un polso. Era un lottatore e questo spirito lo ha portato anche in panchina.