Repubblica: la centralità di Sarri nel progetto Lazio

Il potere guadagnato da Sarri è stato ceduto da Igli Tare, è un fatto epocale, perché il direttore sportivo è stato l’uomo-chiave del club per più di un decennio

Paolo Condò su Repubblica scrive del “potere di Sarri” alla Lazio, un potere che il tecnico toscano a guadagnato nella scorsa stagione sia grazie ai 77 gol messi a segno che al quinto posto conquistato in classifica, uno in più dell’anno prima.

La centralità di Maurizio Sarri, testimoniata prima da un non banale prolungamento di contratto e poi da un mercato in linea con i suoi desiderata sia nei giocatori che nei tempi di consegna, è la grande novità della Lazio.

Un tecnico come Sarri infatti, spiega Condò, ha necessità di avere la rosa al completo prima di altri per poter studiare e adattare il suo gioco e questo Lotito lo ha capito e ha deciso di assecondare il suo allenatore in tutto.