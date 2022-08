Repubblica e la Juve: Milik e Paredes non possono cambiare i destini di una squadra che non esiste

La Juve non fa che cercare soluzioni nel mercato e non in se stessa. Mette toppe, ma non si dedica alle cuciture. Non si capisce cosa sia

Su Repubblica Emanuele Gamba scrive della Juve.

“Sono anni che la Juve pratica un calcio scadente, ma nessuno immaginava possibile un ulteriore peggioramento”.

Certo, pesano le assenze di Pogba, Di Maria e Chiesa,

Ora si rivolge di nuovo al mercato, ma con scelte che non sembra possano cambiare la struttura di base: Milik e Paredes.

“Il polacco nel Marsiglia è stato più fuori (54% del tempo) che in campo. Paredes in tre anni e mezzo al Psg è stato titolare soltanto 80 volte in un reparto senza giocatori di grido: a parte Verratti, spesso infortunato, se l’è vista con Gueye, Herrera, Danilo. Non sembrano insomma due che possano cambiare i destini di una squadra che squadra non è, ma ormai la Juve non fa che cercare le soluzioni nel mercato e non in se stessa. Mette toppe, ma non si dedica alle cuciture. In ogni caso, se Depay abbassasse le pretese il prescelto sarebbe lui, però il tempo sta scadendo”.