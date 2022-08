Repubblica: Agnelli ha implorato Allegri di tornare alla Juve, ora bisogna vedere i risultati

La Juve giocherà l’ultima gara di questa prima giornata di campionato, una posizione coerente, scrive Gamba du Repubblica, con i punti interrogativi che ancora accompagnano la formazione bianconera

il progetto Allegri entra nel vivo adesso, nella seconda della quattro stagione che Agnelli gli ha affidato dopo averne implorato il ritorno: la prima è andata così così, eppure Max la definisce «ottima», come non fosse stata la prima senza un titolo dal 2012, come se non fosse stata punteggiata da una prestazione scadente dopo l’altra.

Sarà una stagione chiave dunque quella che parte oggi, in cui Max si gioca molto in prima persona, anche se non sembra avere ancora le idee troppo chiare