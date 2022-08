Preziosi: «Kvaratskhelia è un bel colpo del Napoli, era stato proposto al Genoa l’anno scorso»

L’ex presidente del Genoa, Preziosi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com. Ha rivelato che Kvaratskhelia era stato proposto al Genoa l’anno scorso. Ne ha parlato come di un bel colpo di mercato da parte del Napoli.

«Se mi manca il calcio? No, mi godo il relax. La passione resta ma oggi il calcio è diventato molto stressante, è un mondo che non mi appartiene più. Il mercato? Per ora mi è parso piatto però mi è piaciuto Kvaratskhelia, che mi era stato l’offerto l’anno prima al Genoa. E’ un giocatore importante, che ha confermato quelle qualità che pensavo. Favorita per lo scudetto? Troppo presto. Il Genoa? Spero torni in A, con i 19 anni passati là resta nel cuore. Abbiamo fatto tanti sacrifici per tenerlo 15 anni in Serie A. Malauguratamente è andato giù ma è attrezzato per essere protagonista in questo campionato».