Osimhen segna il gol del 2-1 al 47esimo e sfotte i tifosi del Verona

Primo tempo dominato dalla squadra di Spalletti che va incredibilmente in svantaggio, poi pareggia con Kvara e segna ancora con il nigeriano

A Verona il Napoli chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo per 2-1. La squadra di Spalletti domina dal primo all’ultimo minuto. Undici tiri in porta contro due. 80% di possesso palla. Eppure al 29esimo si ritrova in svantaggio con gol di Lasagna su azione d’angolo. Il Napoli reagisce con veemenza. E prima pareggia con Kvara che schiaccia di testa un cross di Lozano che sulla destra ha fatto ammattire i gialloblù. E poi all’ultimo secondo il gol del 2-1, su calcio d’angolo, con Osimhen che sul secondo palo devia in rete la spizzata di Di Lorenzo. Dopo il gol, Osimhen sfotte i tifosi del Verona facendo il segno delle lacrime, dei tifosi che si asciugano le lacrime.