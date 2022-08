Noemi: «Spogliarmi se vince la Roma? Ma esco cosa, che sono piatta? Non ho il fisico della Ferilli»

In tanti hanno scritto delle canzoni per Noemi, Vasco e Curreri, Ivano Fossati, Francesco Bianconi, Federico Zampaglione, Fabrizio Moro, Giuliano Sangiorgi, Tricarico, Mahmood, Neffa, ma non tutti

«Francesco De Gregori. Vorrei che il Principe scrivesse una can- zone per me, ma non ho il coraggio di chiederglielo».

Sui social ha promesso uno spogliarello, stile Ferilli, se la Roma vincesse lo scudetto quest’anno

«Ho detto: “Esco tutto”. Ma esco cosa, che sono piatta? (ride)».