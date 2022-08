Napoli-Lecce, biglietti in vendita: 30 euro le curve. È tra le partite gratuite per gli under 14

Si gioca il 31 al Maradona. I biglietti possono essere acquistati da oggi. Gli anelli inferiori delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, il Napoli ha annunciato che i biglietti per la gara di Campionato che si giocherà il 31 agosto alle ore 20:45 contro il Lecce alloStadio Diego Armando Maradona sono stati posti in vendita dalle ore 12.00 di oggi martedì 23 agosto 2022. La partita è tra quelle per cui i minori di anni 14 (accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado, nella misura di massima di un minore per ciascun maggiorenne) possono entrare gratuitamente allo stadio. Di seguito, invece, i prezzi interi.