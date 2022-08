Moggi: finora il Napoli è la squadra che ha impressionato di più, soprattutto per la velocità di pensiero

Su Libero, Luciano Moggi incorona il Napoli come la squadra che in questo inizio di campionato ha impressionato più di tutte le altre.

“Spettacolo di bel gioco al Maradona di Napoli, dove la squadra di Spalletti ha battuto il Monza 4-0 ribadendo la forma già messa in evidenza contro l’Hellas. Ancora una volta in evidenza Osimhen e Kvaratskhelia, in gol sia a Verona che in casa con la squadra di Berlusconi e Galliani. Il georgiano, addirittura autore di una doppietta, si sta rivelando acquisto di grande spessore oltre che ottima spalla per le giocate funamboliche del nigeriano. In mezzo grandi Anguissa e Lobotka a dettare i tempi e rifornire di palloni gli attaccanti. Al momento il Napoli è insomma la squadra che ha impressionato più di tutte, non fosse altro che per la velocità di pensiero che accompagna i suoi giocatori nell’amministrazione della palla. Potrebbe darsi che abbia incontrato finora squadre modeste, sta di fatto che il Napoli mette in campo belle individualità che, al momento, non fanno assolutamente rimpiangere i partenti”.