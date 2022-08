Libero: a Adl il coraggio non manca, il problema del Napoli è che semmai manca alla squadra 

Su Libero Claudio Savelli analizza lo stato in cui si trovano le 20 squadre di Serie A ad una settimana dall’inizio del campionato. L’Inter e il Milan sono sopra tutte le altre, scrive: sono riuscite a completarsi rispettando l’equilibrio finanziario, la corsa scudetto passerà ancora da loro. La Juventus può essere una minaccia ma c’è anche la candidatura della Roma. La Lazio è in buone condizioni. Il Napoli è un’incognita. Oltre questo, il vuoto.

Sul Napoli, Savelli scrive:

“Sia fatta la volontà di De Laurentiis: basta ingaggi pesanti, grazie e arrivederci ai simboli del vecchio corso e dentro giovani sottolineati in rosso sulle relazioni degli osservatori. Ci vuole coraggio a salutare insieme Insigne, Koulibaly e Mertens e di certo questa qualità non manca alla proprietà. Semmai manca alla squadra: ecco il difetto su cui lavorare. Spalletti ha raccolto la sfida: per lui è il secondo anno ma vista la rivoluzione è come se fosse il primo. Si può divertire e, se Luciano si diverte, i risultati arrivano e il pubblico si appassiona. Manca il trequartista di qualità in supporto a Osimhen, chiamato a essere leader. Raspadori è perfetto. Arriverà?”.