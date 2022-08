L’annuncio di Dovizioso: «Dopo Misano lascerò la MotoGp»

Andrea Dovizioso ha annunciato il ritiro dalla MotoGp. Era nell’aria già da un po’, ma adesso la decisione è ufficiale. Lascerà dopo il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma sul tracciato di Misano il 4 settembre prossimo. Il pilota spiega la sua decisione.

“Nel 2012 l’esperienza con la Casa di Iwata in MotoGP era stata molto positiva per me e da allora ho sempre pensato che, prima o poi, mi sarebbe piaciuto avere un contratto ufficiale con la Yamaha. Questa possibilità si è presentata, anche se in modo un po’ particolare, nel 2021. Ho deciso di provarci perché credevo fortemente in questo progetto e nella possibilità di fare bene. Purtroppo negli ultimi anni la MotoGP è cambiata profondamente e la situazione è molto diversa da allora. Non mi sono mai sentito a mio agio con la moto e non sono riuscito a sfruttare al meglio il suo potenziale nonostante il prezioso e continuo aiuto del team e di tutta la Yamaha. I risultati sono stati negativi, ma al di là di questo, la considero comunque un’esperienza di vita molto importante. Quando ci sono tante difficoltà, bisogna avere la capacità di gestire bene la situazione e le proprie emozioni. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi desiderati ma le consultazioni con i tecnici Yamaha e con quelli del mio team sono sempre state positive e costruttive, sia per loro che per me. Il rapporto è rimasto leale anche nei momenti più critici: non era così scontato che accadesse. Per tutto questo e per il loro sostegno, ringrazio la Yamaha, il mio team, WithU e gli altri sponsor coinvolti nel progetto. Non è andata come speravamo, ma era giusto provarci. La mia avventura finirà a Misano, ma il rapporto con tutte le persone coinvolte in questa sfida rimarrà intatto per sempre. Grazie a tutti voi”.