Il Sole 24 Ore: l’Inter è in vendita? Dai movimenti di Goldman Sachs parrebbe di sì

La banca sta contattando potenziali investitori. Il grande creditore Oaktree non vuole rilevare e per pagare i debiti a Zhang non resterebbe che la vendita

Il Sole 24 Ore di ieri ha scritto di una possibile vendita dell’Inter. Il creditore Oaktree non ha intenzione di rilevare il club e a Zhang, per ripianare i debiti, non resterebbe che vendere. La notizia è che Goldman Sachs avrebbe cominciato a inviare a potenziali investitori un teaser (cioè la documentazione con i dati riservati) relativo all’Inter.

Ma l’onda lunga del riassetto delle proprietà è pronta a nuove sorprese. Sul mercato, da alcuni giorni, si parla di un certo fermento della banca statunitense Goldman Sachs, che starebbe per mandare a potenziali investitori un teaser (cioè la documentazione con i dati riservati) relativo all’Inter. La famiglia Zhang, in estate, ha smentito un disimpegno proprietario dai nerazzurri, ma intanto da Londra rimbalzano indiscrezioni sul creditore Oaktree, che non sarebbe intenzionato a replicare quanto fatto da Elliott con il Milan. L’investitore californiano non vuole dunque diventare proprietario del club, in una eventuale escussione del pegno. A questo punto l’unica carta a disposizione degli Zhang, per ripagare i debiti, è la futura vendita della squadra.