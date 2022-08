Il Maradona partirà semi deserto, eccezione che conferma la regola della stadio-mania

L’Inter ha chiuso a 41mila fedelissimi, il Milan a sole 500 tessere di distanza, la Roma a quota 36mila ma l’Olimpico è già sold-out per la seconda giornata (la prima in casa dei giallorossi) contro la Cremonese. L’entusiasmo dei giallorossi si era già intuito durante la presentazione di Dybala, quando 10mila persone hanno riempito l’Eur: praticamente il doppio degli abbonati al Maradona di Napoli, eccezione che conferma la regola della stadio-mania, quasi il triplo di quelli dell’Olimpico di Torino (appena 3900). D’altronde entrambe le tifoserie sono in perenne protesta contro i rispettivi presidenti De Laurentiis e Cairo, accusati di ecces- so di risparmio.