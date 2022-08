Il Corsera: sulla testa del Barcellona pesa una montagna di debiti, Kessié occasione per le italiane?

Sulla testa del Barcellona pesa una montagna di debiti. Nonostante ciò, però, pare proprio che non abbia badato a spese. Lewandowski, Raphinha, Kounde: 150 milioni. Oltre ai trasferimenti di Kessié e Christensen a parametro zero. Ieri, la bomba di Espn: i due possono liberarsi a parametro zero se il Barça non li tessera entro sabato. E non può tesserarli se non taglia le spese. Kessié non pare animato dal desiderio di cambiare aria – scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera – eppure se si svincolasse, la Juve potrebbe farci più d’un pensiero.

La Juventus è a caccia di un centrocampista e Allegri attende Paredes dopo la cessione ancora non avvenuta di Rabiot allo United (si complica l’uscita di Arthur dopo che il Valencia si è detto disposto a versare non più del 30 per cento dell’attuale ingaggio del centrocampista). Kessie non sarebbe una straordinaria occasione? I tifosi del Milan, dal canto loro, dopo la beffa Renato Sanches, sognano il clamoroso ritorno dell’ivoriano.