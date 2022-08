Il Chiringuito cancella il tweet su Ronaldo che non viene a Napoli

Riportava l’indiscrezione di Edu Aguirre, giornalista tra i più cari amici del portoghese. Indiscrezione sparita all’improvviso dal web

Nel pomeriggio Il Chiringuito aveva decretato la fine della suggestione Ronaldo al Napoli riprendendo la notizia data da Edu Aguirre, giornalista del Chiringuito e anche uno dei più cari amici di Cristiano Ronaldo. Uno che in passato ha spesso rivelato in anteprima le intenzioni del fuoriclasse portoghese, compreso il suo trasferimento alla Juventus. Ma ora quel tweet del Chiringuito non c’è più. Cancellato. Proprio nelle ore in cui invece da più parti si lancia la nuova suggestione: Ronaldo al Napoli in prestito senza che Osimhen parta per il Manchester United.